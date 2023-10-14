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14 октября, 01:53

Москвичей в субботу ожидают дожди и грозы

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Обложка © Freepik / cookie_studio

В субботу, 14 октября, в Москве и области будет облачно, ожидается дождь и местами гроза. Такая информация опубликована на сайте Гидрометцентра.

Днём в столице столбики термометров поднимутся до +12…+14 °C, ночью ожидается температура до +11 °C. В Подмосковье местами чуть теплее — до +16 °C, ночью похолодает до +8 °C.

Синоптики обещают в регионе южный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, вероятны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет пониженное — 739–742 мм ртутного столба.

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А ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается "расчудесное" бабье лето. По его словам, юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия оказались в тёплой части антициклона.

Лариса Сафронова
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