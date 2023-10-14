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14 октября, 02:16

Переехавшему в Россию немцу выдали ВНЖ за помощь бойцам СВО

Гражданину ФРГ Свену Марко Марио Куну вручили ВНЖ в России за помощь бойцам СВО

<p>Гражданин ФРГ Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gumvd50/1572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подмосковная полиция</a></p>

Гражданин ФРГ Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России. Обложка © t.me / Подмосковная полиция

Проживающий в Московской области гражданин ФРГ Свен Марко Марио Кун в торжественной обстановке стал обладателем вида на жительство в России. Документ немцу вручили за поддержку РФ на фоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители рассказали, что уроженец Германии принимает активное участие в волонтёрской деятельности, связанной с СВО. В частности, он оказывает помощь участникам боевых действий и членам их семей. Поздравить иностранца прибыли члены байкерского клуба "Ночные волки".

Гражданин ФРГ Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России. Обложка © t.me / Подмосковная полиция

Гражданин ФРГ Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России. Обложка © t.me / Подмосковная полиция

"Полицейские поздравили Свена Марко Марио Куна с получением вида на жительство, отметив, что это очень важное событие в его жизни — перед ним открываются большие возможности. Сотрудники полиции пожелали ему в дальнейшем стать достойным гражданином РФ", — добавила пресс-служба.

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Илья Пушкарев
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