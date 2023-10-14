"Питтсбург" с Малкиным всухую обыграл "Вашингтон Кэпиталз" из-за ошибки Овечкина

Встреча "Вашингтон Кэпиталз" с "Питтсбург Пингвинз" в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги завершилась уверенной победой "пенсов". Счёт на 25-й минуте матча открыл россиянин Евгений Малкин, а к концу игры на табло красовались цифры 4:0.

Спустя минуту после гола форварда шайбу в ворота "капиталистов" отправил и Сидни Кросби, который на 32-й минуте оформил дубль. Точку в противостоянии поставил нападающий гостей Райли Смит. Примечательно, что все три гола ассистировал один игрок — Малкин. Несмотря на домашнюю арену, отыграться "Вашингтон" так и не смог. По окончании встречи капитан столичной команды Александр Овечкин возложил на себя вину за первую пропущенную шайбу. По словам нападающего, соперники завладели инициативой из-за неудачной ошибки.

"Прежде всего, это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам", — отметил спортсмен в интервью.