"Защищает нашу свободу и моря": Конгрессмены поздравили ВМС США открыткой с российским крейсером
Конгрессмен Миллс угодил в конфуз из-за крейсера России в поздравлении ВМС США
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Обложка © Пресс-служба Северного флота России
Конгрессмен Кори Миллс угодил в конфуз, опубликовав в соцсети X поздравление с днём морского флота США, политик прикрепил к твиту изображение российского корабля.
Скриншот поста конгрессмена Кори Миллса © X / Rep. Cory Mills
"Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня флот остаётся сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — написал Миллс.
Вот только в качестве примера мощи он опубликовал фото российского крейсера "Пётр Великий". Подписчики тут же обратили его внимание на маленькую нестыковку. После этого конгрессмен поспешил удалить фото, оставив только текст. Но пользователи успели сделать скриншоты и отметили, что ошибку допустил не он один. Оказалось, что конгрессмен Дэвид Троун также прикрепил к поздравлению фото российских кораблей, а Министерство внутренней безопасности США — открытку с канадским фрегатом.
К слову, ранее в акватории Чукотского и Берингова морей и на Чукотке прошли масштабные учения по защите коммуникаций Северного морского пути.