"Защищает нашу свободу и моря": Конгрессмены поздравили ВМС США открыткой с российским крейсером

"Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня флот остаётся сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — написал Миллс.

Вот только в качестве примера мощи он опубликовал фото российского крейсера "Пётр Великий". Подписчики тут же обратили его внимание на маленькую нестыковку. После этого конгрессмен поспешил удалить фото, оставив только текст. Но пользователи успели сделать скриншоты и отметили, что ошибку допустил не он один. Оказалось, что конгрессмен Дэвид Троун также прикрепил к поздравлению фото российских кораблей, а Министерство внутренней безопасности США — открытку с канадским фрегатом.