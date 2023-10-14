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14 октября, 04:20

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток

<p>Обложка © X / <a href="https://twitter.com/CENTCOM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Central Command</a></p>

Обложка © X / U.S. Central Command

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Цель их переброски в регион — "укрепление позиций США", сообщает Центральное командование вооружённых сил страны (CENTCOM).

"Истребители F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке", — сказано на странице CENTCOM в Х.

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Наращивает своё присутствие в регионе не только Вашингтон. Ранее Великобритания решила направить в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, чтобы начать разведывательные полёты в помощь Израилю. Первый корабль — RFA Argus, на его борту может находиться до девяти транспортных и ударных вертолётов, второй — десантный корабль RFA Lyme Bay.

Андрей Бражников
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