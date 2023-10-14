В Минусинске директор водоканала обогатил сноху на 8 млн и подпал под следствие

Директора водоканала города Минусинска Вячеслава Петровского заподозрили в махинациях на 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре 2020 года госслужащий заключил договор со своей снохой и арендовал грузовые цистерны аварийно-диспетчерской службы у предпринимательницы по завышенным ценам.

"Решение о проведении прямой закупки должно было приниматься закупочной комиссией, кроме того, подозреваемый не имел права совершать сделки от имени предприятия в отношении членов семьи, предметом которых являются денежные средства предприятия", — указано в сообщении в СК РФ.