В Минусинске директор водоканала обогатил сноху на 8 млн и подпал под следствие
В Красноярском крае директора водоканала подозревают в махинациях на 8,3 млн
Директора водоканала города Минусинска Вячеслава Петровского заподозрили в махинациях на 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.
По данным следствия, в сентябре 2020 года госслужащий заключил договор со своей снохой и арендовал грузовые цистерны аварийно-диспетчерской службы у предпринимательницы по завышенным ценам.
"Решение о проведении прямой закупки должно было приниматься закупочной комиссией, кроме того, подозреваемый не имел права совершать сделки от имени предприятия в отношении членов семьи, предметом которых являются денежные средства предприятия", — указано в сообщении в СК РФ.
Ранее в Москве суд заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела по Тверскому району СК Москвы Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах, размер которой эквивалентен 7,3 миллиарда рублей. По данным следствия, он получил её от хакерской группировки The Infraud Organization.