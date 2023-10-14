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14 октября, 06:00

Аксёнов поздравил православных с Покровом и призвал молиться о защите Родины

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В своём телеграм-канале он отметил, что дата, установленная в честь чудесного спасения Константинополя, напоминает о необходимости молитвы, её силе и том, что Божия Матерь не оставляет просящих её о помощи.

Так было не раз и в самые критические моменты истории России. По словам политика, Покров хранит нашу страну и спасает её от бед, помогая пережить трудные времена.

"Вот и сегодня, по словам святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, время мобилизовать наши духовные силы, просить Господа и Царицу Небесную, чтобы нашему народу была дана "сила остановить неприятеля и защитить рубежи нашего Отечества, а значит, сохранить независимость и свободу Руси, за которую она боролась на протяжении всей своей истории и, обретая эту свободу, становилась великой державой". Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!" добавил глава региона.

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы и чего категорически нельзя делать 14 октября

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы и чего категорически нельзя делать 14 октября

Ранее Сергей Аксёнов назвал три исконно русских города, которе сегодня принадлежат Украине. Так, речь идёт о Харькове, Одессе и Николаеве.

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Telegram / "Аксёнов Z 82"

Матвей Константинов
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