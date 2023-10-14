Жители челябинского посёлка организовали гражданский патруль из-за нападения неизвестных на детей

В Челябинске двое неизвестных мужчин несколько раз напали на несовершеннолетних, в результате чего испуганные за безопасность детей жители организовали патрули. Подробности инцидента 74.RU рассказала мама одной из пострадавших девочек.

По данным издания, первое нападение произошло около двух недель назад в посёлке АМЗ, в районе улицы Дмитрия Неополитанова и Мебельного посёлка. Две девочки 11 и 8 лет около шести вечера возвращались домой от бабушки, когда встретили странных незнакомцев.

"Она [старшая дочь] рассказала, что, когда подходили к дому, мужчина с "телескопичкой" в руке схватил её за плечо и прижал к забору, сказал дать ему телефон. Она перепугалась, отдала. Он начал лазить в телефоне, но в какой-то момент ей удалось его выхватить, и они с младшей побежали домой. Он сначала бежал за ними, потом остановился", — вспоминает родительница.

При этом вскоре после инцидента этот же мужчина снова совершил нападение, но уже на её супруга и даже порезал ему ногу ножом. На днях злоумышленники объявились вновь: пострадавший глава семейства заметил, как мужчины идут за мальчиком и девочкой, и предупредил детей, чтобы они поскорее убегали.

При этом семья не стала писать заявление в полицию. Местные жители уже наслышаны о произошедшем и теперь организовывают регулярные рейды на территории посёлка: крепкие неравнодушные мужчины выходят по вечерам на улицу и совершают обход. В соцсетях пользователи также обсуждают нападения, в полиции после сообщений начали проверку.

"В Советском районе было зарегистрировано сообщение, проводим проверку", — заключили в полиции.