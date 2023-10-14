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14 октября, 08:43

Три человека погибли от отравления угарным газом под Саратовом

Три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в селе Давыдовка Пугачёвского района Саратовской области, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

"По предварительным данным, в ночное время в Пугачёвском районе в селе Давыдовка на улице Советской в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли", написал он в телеграм-канале.

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Матвей Константинов
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