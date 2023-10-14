Три человека погибли от отравления угарным газом под Саратовом

Три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в селе Давыдовка Пугачёвского района Саратовской области, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

"По предварительным данным, в ночное время в Пугачёвском районе в селе Давыдовка на улице Советской в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли", — написал он в телеграм-канале.