Священник призвал не подменять суевериями духовный смысл Покрова Богородицы

В России православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая традиционно считается заступницей Русской земли. О значении и обычаях этого дня рассказал Лайфу священник Николай Бабкин.

"В праздник Покрова православный человек ищет защиты Богоматери, ожидая её покрова от бед и скорбей. Пречистая Богородица — первая из всех святых наших старших братьев и сестёр. Ещё при жизни к ней обращались святые апостолы за советами и поддержкой", — пояснил он.

Однако сегодня, по его словам, духовный смысл праздника иногда подменяется суевериями. Например, удачной считается свадьба в этот день. Также многие верят, что по церковным праздникам нельзя работать. Бабкин объяснил, что, конечно, лучше посетить храм и причаститься, но не у всех выходной в эту дату.

"Грех — это не сам труд по праздникам, а работа вместо празднования, когда верующий не идёт в церковь без особых на то причин. Ленится, например", — уточнил священник.

Он подчеркнул, что важно понимать духовную составляющую сегодняшней даты. Так, в момент скорби кажется, что ты выброшен на землю и остался один, будто "скелет на ветру в бессмысленном мире". Однако Божья любовь даёт опору, вера помогает в трудную минуту не сбиться с пути.

"Искушения могут увести с пути веры, а жизненные неурядицы подкосить силы. "Бог никого не искушает" (Соборное послание Иакова, глава 1, стих 13), потому что искушение в прямом смысле этого слова означает испытание. Искушения попускаются Богом, но не чтобы привести нас к падению, а чтобы поднять нас выше", — отметил Бабкин.

Он напомнил, что не всегда есть силы пережить испытания, человека шатает из стороны в сторону. Жизнь под покровом Всевышнего начинается с родительской любви, когда тебе не страшно довериться Отцу, но каждый день приходится проходить тест на доверие, объяснил собеседник Лайфа.

"В испытаниях закаляется воля. С Богом и с молитвами Пречистой Богородице ты никогда не будешь одинок в своём странствии под названием жизнь", — заключил он.