Окончившие КВВАУЛ девушки-лётчицы начали служить в военно-транспортной авиации
Генерал Бенедиктов: Девушки-лётчицы начали служить в военно-транспортной авиации
Девушки-лётчицы — выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) им. А.К. Серова — приступили к службе в военно-транспортной авиации (ВТА), сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полёты", — рассказал он ТАСС.
Напомним, в 2017 году КВВАУЛ впервые приняло 16 девушек. В 2022-м они выпустились. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, на них возложена большая ответственность.