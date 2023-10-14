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14 октября, 08:53

Окончившие КВВАУЛ девушки-лётчицы начали служить в военно-транспортной авиации

Генерал Бенедиктов: Девушки-лётчицы начали служить в военно-транспортной авиации

Девушки-лётчицы — выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) им. А.К. Серова — приступили к службе в военно-транспортной авиации (ВТА), сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полёты", рассказал он ТАСС.

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Напомним, в 2017 году КВВАУЛ впервые приняло 16 девушек. В 2022-м они выпустились. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, на них возложена большая ответственность.

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kvvaul.mil.ru

Матвей Константинов
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