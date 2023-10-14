У психологов появился профессиональный праздник — 22 ноября

Правительство России объявило 22 ноября Днём психолога, напомнив, что в этой профессии работает более семи миллионов человек. О новом празднике сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Правительство утвердило 22 ноября Днём психолога. Решение принято по поручению президента", — отмечается в тексте.

Как поясняется, 22 ноября 1994 года прошёл первый учредительный съезд Российского психологического общества, а это одна из крупнейших научных организаций специалистов по психологии в стране.