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14 октября, 09:53

У психологов появился профессиональный праздник — 22 ноября

Правительство РФ утвердило День психолога на 22 ноября

Правительство России объявило 22 ноября Днём психолога, напомнив, что в этой профессии работает более семи миллионов человек. О новом празднике сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Правительство утвердило 22 ноября Днём психолога. Решение принято по поручению президента", отмечается в тексте.

Как поясняется, 22 ноября 1994 года прошёл первый учредительный съезд Российского психологического общества, а это одна из крупнейших научных организаций специалистов по психологии в стране.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить День бабушки, потому что её роль в жизни детей не менее важна, чем роль родителей. Депутат запустил опрос в своём телеграм-канале.

Татьяна Миссуми
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