У психологов появился профессиональный праздник — 22 ноября
Правительство РФ утвердило День психолога на 22 ноября
Правительство России объявило 22 ноября Днём психолога, напомнив, что в этой профессии работает более семи миллионов человек. О новом празднике сообщается в телеграм-канале кабмина.
"Правительство утвердило 22 ноября Днём психолога. Решение принято по поручению президента", — отмечается в тексте.
Как поясняется, 22 ноября 1994 года прошёл первый учредительный съезд Российского психологического общества, а это одна из крупнейших научных организаций специалистов по психологии в стране.
Покров Пресвятой Богородицы, День рождения Винни Пуха, День стандартов: Праздники и приметы 14 октября
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить День бабушки, потому что её роль в жизни детей не менее важна, чем роль родителей. Депутат запустил опрос в своём телеграм-канале.