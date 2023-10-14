Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Новосибирской области

Три человека погибли и ещё один пострадал в ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей в Тогучинском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД РФ.

"14 октября в 2:05 мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, двигался по автодороге К19Р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий, по предварительной информации, на 134-м километре трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате аварии погибли водитель "тойоты" 1979 года рождения, водитель "хёндая" 1988 года рождения и его пассажир, личность которого не установлена. На вид ему 40–45 лет. Ещё один фигурант происшествия — мужчина 1966 года рождения — госпитализирован с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Место смертельного ДТП в Новосибирской области. Фото © Telegram / "Госавтоинспекция Новосибирской области"

Место смертельного ДТП в Новосибирской области. Фото © Telegram / "Госавтоинспекция Новосибирской области"