Мамкин террорист угрожал взорвать 20 школ в Петербурге и мэрию, если власти не отменят ЕГЭ

Подросток выдумал террористическую организацию и от её имени угрожал устроить серию взрывов в Санкт-Петербурге. По данным "Mash на Мойке", письмо получили сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Группировка с ругательным названием заявляла, что в полдень на воздух якобы взлетят сразу 20 школ Приморского района, а к мэрии через час подъедут три "оки", начинённые гексогеном.

Во избежание страшного "террористы" потребовали отменить ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские проверочные работы, а также перечислить миллион рублей по указанному номеру телефона.

Естественно, никакой взрывчатки в школах не нашли, причём их даже не пришлось эвакуировать. Судя по социальным сетям, номер телефона принадлежит 17-летнему подростку. Связаться с ним не удалось.