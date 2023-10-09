Парк "Зарядье" в Москве "заминировали" от имени Екатерины Мизулиной

Московский парк "Зарядье" "заминировали" от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, потребовав 666 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Накануне, 8 октября, на почту парка пришло письмо, в котором неизвестные от лица Мизулиной требовали перевести 666 млн рублей, иначе "Зарядье" якобы взлетит на воздух. Руководству пришлось эвакуировать 300 посетителей, но полицейские не обнаружили никаких взрывных устройств. После проверки "Зарядье" работает в обычном режиме.