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14 октября, 10:46

В США назвали два города, которые Зеленский передаст России

Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский отдаст России Одессу и Харьков

Владимиру Зеленскому придётся попрощаться с частью территорий, потому что иначе никаких переговоров с Россией у него не будет. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Stephen Gardner.

"Он [Владимир Зеленский], скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь Украина, точнее то, что от неё останется, должна быть нейтральной", — уточнил он.

По его словам, Украина не сможет обороняться, если США прекратят поддержку. Эксперт подчеркнул, что вслед за Вашингтоном откажутся поставлять Киеву оружие и другие члены НАТО. Тогда, как заверил Макгрегор, Зеленский не выдержит и примет все условия России.

В США заявили, что российские войска уничтожили инструкторов НАТО

В США заявили, что российские войска уничтожили инструкторов НАТО

Ранее Макгрегор заявил, что российские войска способны за несколько дней выдавить ВСУ из Харькова, так как потенциал украинской армии едва держится, и то благодаря поддержке от Запада.

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ТАСС / АР / Virginia Mayo

Татьяна Миссуми
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