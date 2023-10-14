В США назвали два города, которые Зеленский передаст России

Владимиру Зеленскому придётся попрощаться с частью территорий, потому что иначе никаких переговоров с Россией у него не будет. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Stephen Gardner.

"Он [Владимир Зеленский], скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь Украина, точнее то, что от неё останется, должна быть нейтральной", — уточнил он.

По его словам, Украина не сможет обороняться, если США прекратят поддержку. Эксперт подчеркнул, что вслед за Вашингтоном откажутся поставлять Киеву оружие и другие члены НАТО. Тогда, как заверил Макгрегор, Зеленский не выдержит и примет все условия России.