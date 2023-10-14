В Польше мужчина угрожает взрывом, забравшись на памятник жертвам авиакатастрофы
На площади Пилсудского в Варшаве мужчина залез на монумент, посвящённый жертвам авиакатастрофы под Смоленском, и пообещал устроить подрыв. Об этом сообщает издание "Виртуальная Польша".
В Польше неизвестный хочет устроить взрыв. Видео © Twitter / Anna Komsa
"Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать... В расположенную неподалёку гостиницу прибыли вооружённые полицейские", — отмечается в тексте.
На публикуемых в Сети кадрах видно, как к памятнику медленно подъехала бронированная полицейская машина. Через громкоговоритель с нарушителем пытается вести диалог переговорщик. Никаких требований злоумышленник не выдвигал.
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