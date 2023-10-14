В МИД РФ заявили, что поставляемое Западом Киеву оружие продаётся на чёрном рынке

Оружие, поставляемое Западом ВСУ, расходится по всему миру благодаря криминальным структурам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на этом наживаются не только украинские чиновники, но и преступные синдикаты и власти Запада.

"В реальности всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру", — указала дипломат.