В МИД РФ заявили, что поставляемое Западом Киеву оружие продаётся на чёрном рынке
Захарова: Поставляемые Западом вооружения ВСУ расходятся по всему миру
Оружие, поставляемое Западом ВСУ, расходится по всему миру благодаря криминальным структурам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на этом наживаются не только украинские чиновники, но и преступные синдикаты и власти Запада.
"В реальности всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру", — указала дипломат.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв. Он отметил, что Венгрия отправляет исключительно гуманитарную помощь. Политик призвал и своих иностранных коллег отказаться от накачки Украины вооружением.
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