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14 октября, 11:52

В Сочи ищут нарушителя, разбившего камнем лобовое стекло Rolls-Royce

<p>В Сочи неизвестный разбил стекло Rolls-Royce. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chp_sochi/20038" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Сочи</a></p>

В Сочи неизвестный разбил стекло Rolls-Royce. Обложка © t.me / ЧП Сочи

В Сочи полиция инициировала проверку по заявлению владельца люксового автомобиля Rolls-Royce, которому неизвестные разбили лобовое стекло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Полиция Сочи по данному факту проводит проверку", уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошёл в центре города, как видно на фото, на капоте машины красуется огромный булыжник. Лобовое стекло не разлетелось, но всё покрылось трещинами после удара. О владельце Rolls-Royce и мотивах нарушителя информации нет. Последнего ищут.

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Татьяна Миссуми
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