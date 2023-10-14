В Сочи ищут нарушителя, разбившего камнем лобовое стекло Rolls-Royce

В Сочи полиция инициировала проверку по заявлению владельца люксового автомобиля Rolls-Royce, которому неизвестные разбили лобовое стекло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Полиция Сочи по данному факту проводит проверку", — уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошёл в центре города, как видно на фото, на капоте машины красуется огромный булыжник. Лобовое стекло не разлетелось, но всё покрылось трещинами после удара. О владельце Rolls-Royce и мотивах нарушителя информации нет. Последнего ищут.