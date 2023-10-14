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14 октября, 12:06

Неадекват выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в подземном переходе Москвы

В Москве мужчина облил горячим чаем работницу кафе в подземном переходе

В Москве неадекват выплеснул стакан горячего чая прямо на сотрудницу кафе в подземном переходе в районе Царицыно, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Неадекват выплеснул горячий чай на сотрудницу кафе в переходе метро "Царицыно". Видео © Telegram / "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

"Злоумышленник <...> заказал в мини-кафе горячий чай, который затем выплеснул на сотрудницу кафе, после чего скрылся. 20-летней девушке потребовалась медицинская помощь", говорится в опубликованном сообщении.

В координации с прокуратурой была установлена личность 49-летнего злоумышленника. Действия мужчины квалифицированы по статье "Побои" (ст. 116 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, преступник задержан. Возбуждено уголовное дело.

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А в Санкт-Петербурге неадекват без причины принялся преследовать женщину с сыном, Лайф публиковал страшную запись с камеры видеонаблюдения. Когда те забежали в парадную, мужчина стал ломиться в дверь.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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