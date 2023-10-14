Уфимский гаишник получил взятку прямо на крыльце здания ГИБДД
Mash Batash: Сотрудник ДПС в Уфе забрал взятку на крыльце здания ГИБДД
Сотрудника ДПС подозревают в получении взятки у здания ГАИ в Уфе, сообщил Telegram-канал Mash Batash.
По данным канала, инспектор остановил ВАЗ-2110. Оказалось, что водителя раньше лишали прав. Полицейский решил пропустить нарушение, потребовав 5 тысяч рублей. У водителя денег при себе не оказалось, поэтому гаишник забрал его паспорт в залог и договорился о встрече.
Взятку передавали прямо на пороге ГИБДД. Когда нарушитель отдал деньги и получил свой паспорт обратно, сразу позвонил на горячую линию. Сейчас преступление расследует СК РФ.
Ранее в Москве суд заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела по Тверскому району СК Москвы Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах, размер которой эквивалентен 7,3 миллиарда рублей. По данным следствия, он получил её от хакерской группировки The Infraud Organization.
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