Уфимский гаишник получил взятку прямо на крыльце здания ГИБДД

Сотрудника ДПС подозревают в получении взятки у здания ГАИ в Уфе, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инспектор остановил ВАЗ-2110. Оказалось, что водителя раньше лишали прав. Полицейский решил пропустить нарушение, потребовав 5 тысяч рублей. У водителя денег при себе не оказалось, поэтому гаишник забрал его паспорт в залог и договорился о встрече.

Взятку передавали прямо на пороге ГИБДД. Когда нарушитель отдал деньги и получил свой паспорт обратно, сразу позвонил на горячую линию. Сейчас преступление расследует СК РФ.