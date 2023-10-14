Регион

Уведомления отключены

14 октября, 12:33

Уфимский гаишник получил взятку прямо на крыльце здания ГИБДД

Mash Batash: Сотрудник ДПС в Уфе забрал взятку на крыльце здания ГИБДД

Сотрудника ДПС подозревают в получении взятки у здания ГАИ в Уфе, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инспектор остановил ВАЗ-2110. Оказалось, что водителя раньше лишали прав. Полицейский решил пропустить нарушение, потребовав 5 тысяч рублей. У водителя денег при себе не оказалось, поэтому гаишник забрал его паспорт в залог и договорился о встрече.

Взятку передавали прямо на пороге ГИБДД. Когда нарушитель отдал деньги и получил свой паспорт обратно, сразу позвонил на горячую линию. Сейчас преступление расследует СК РФ.

Мэра украинского города задержали в момент получения крупной взятки

Мэра украинского города задержали в момент получения крупной взятки

Ранее в Москве суд заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела по Тверскому району СК Москвы Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах, размер которой эквивалентен 7,3 миллиарда рублей. По данным следствия, он получил её от хакерской группировки The Infraud Organization.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров