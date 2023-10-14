Петербуржец настрочил дискредитирующих ВС РФ постов на 750 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом сразу 15 административных дел о дискредитации ВС России, их рассмотрит Пушкинский районный суд. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов города, мужчине придётся поплатиться за свои посты в соцсетях.

Все заседания назначены на пятницу, 20 октября, причём первое состоится в 9:30, а последнее — в 10:40. Таким образом, на каждое дело у суда будет по пять минут.

Все протоколы составлены по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых cил Российской Федерации" (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, максимальное наказание по которой — штраф до 50 тысяч рублей. Получается, что мужчина может быть оштрафован на 750 тысяч рублей.