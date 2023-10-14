Психолог объяснила связь между любовью к фастфуду и психологическими проблемами
Психолог Квартальнова: Тяга к вредной пище может иметь психологическую природу
Несмотря на преимущества здорового питания, не все россияне готовы отказаться от сладкого и фастфуда. Эти продукты не только вкусны, но и способствуют выработке дофамина в организме, который отвечает за ощущение счастья. К сожалению, злоупотребление такой едой чревато неприятными последствиями и само по себе может быть сигналом проблем со здоровьем. Психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова рассказала о психологических недугах, которые провоцируют повышенный интерес к жирной еде и сладостям.
"Тяга к жирной, сладкой пище может указывать на неудовлетворённые потребности. Тяжёлая пища даёт чувство насыщения и спокойствия, а сладкое создаёт состояние радости и безопасности, заглушает тревогу", — рассказала психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Правда, эффект от такой еды длится недолго, добавила терапевт. А вот ущерб, который наносит жирная и сладкая пища организму, быстро возвращает человека в состояние раздражительности и подавленности. Эмоциональный голод нельзя заглушить едой, поэтому, когда появилось стойкое желание съесть ещё один кусок торта, стоит задуматься — почему? Отслеживание эмоций поможет определить настоящую потребность организма.
Собеседница интернет-издания добавила, что желание отстраниться от проблем может появляться в разных жизненных ситуациях. Например, оно возникает из-за недостаточной самореализации или нехватки любви и заботы. Зачастую человек осознаёт причины своего пристрастия к вредной еде, но не готов с этим что-то делать.
Квартальнова напомнила, что при всём вышесказанном подобные пищевые привычки могут появляться из-за дефицита микроэлементов или проблем физиологического характера. При возникновении сложностей с вредной едой нужно также проконсультироваться с терапевтом и эндокринологом, подытожила она.
Ранее диетолог рассказала, как употребление утром не той пищи может негативно сказаться на здоровье и привести к набору лишнего веса. По её словам, к таким блюдам относятся, в частности, привычные для многих хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления.
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