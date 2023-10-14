Психолог объяснила связь между любовью к фастфуду и психологическими проблемами

Несмотря на преимущества здорового питания, не все россияне готовы отказаться от сладкого и фастфуда. Эти продукты не только вкусны, но и способствуют выработке дофамина в организме, который отвечает за ощущение счастья. К сожалению, злоупотребление такой едой чревато неприятными последствиями и само по себе может быть сигналом проблем со здоровьем. Психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова рассказала о психологических недугах, которые провоцируют повышенный интерес к жирной еде и сладостям.