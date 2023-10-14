Угрожавшего подорвать себя на памятнике в Варшаве мужчину задержали
Польские полицейские задержали мужчину, угрожавшего подорвать себя на памятнике, посвящённом жертвам авиакатастрофы, сообщает радиостанция Zet.
"Переговоры закончились. Мужчина спустился с памятника и был задержан", — говорится в сообщении.
В сообщении не указали, какое именно взрывное устройство было при мужчине или было ли оно вообще, а также выдвигал ли он условия.
Напомним, на площади Пилсудского в Варшаве мужчина залез на монумент, посвящённый жертвам авиакатастрофы под Смоленском, и пообещал устроить подрыв.
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Twitter / Anna Komsa