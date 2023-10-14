В занятом войсками Украины городе Запорожье господствует атмосфера террора, местные жители ожидают спасительного прихода Армии России. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил лидер запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Уверенность в том, что город будет освобождён снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, проходит насильственная мобилизация. Люди ждут прихода Российской армии и освобождения", — рассказал общественный деятель.

Рогов напомнил, что сегодня памятная дата: 80 лет прошло с 14 октября 1943 года — момента завершения Запорожской фронтовой наступательной операции Красной армии, благодаря которой Запорожье освободили от немецко-фашистских захватчиков. По мнению лидера движения "Мы вместе с Россией", сегодня Запорожье оказалось в такой же ситуации, как и во время оккупации немецкими нацистами.