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Опубликовано 14 октября 2023, 14:10
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Рогов сравнил положение занятого ВСУ Запорожья с временами нацистской оккупации

Рогов: В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора

В занятом войсками Украины городе Запорожье господствует атмосфера террора, местные жители ожидают спасительного прихода Армии России. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил лидер запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Уверенность в том, что город будет освобождён снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, проходит насильственная мобилизация. Люди ждут прихода Российской армии и освобождения", рассказал общественный деятель.

Рогов напомнил, что сегодня памятная дата: 80 лет прошло с 14 октября 1943 года — момента завершения Запорожской фронтовой наступательной операции Красной армии, благодаря которой Запорожье освободили от немецко-фашистских захватчиков. По мнению лидера движения "Мы вместе с Россией", сегодня Запорожье оказалось в такой же ситуации, как и во время оккупации немецкими нацистами.

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Ранее Рогов заявил о том, что по метаниям украинской стороны видно, что дела у них под Авдеевкой складываются не очень. В последние дни в районе этого населённого пункта российские военные выбивают противника из укрепрайона, откуда ВСУ девять лет обстреливали Донецк.

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Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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