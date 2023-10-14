Кадыров заявил о двойных стандартах Запада из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Запад лицемерно поступает, применяя двойные стандарты к конфликту в Израиле. Его не было бы, если бы лидеры стран трепетно относились к религии, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <…> — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера", — написал Кадыров.

По его словам, если бы главы других государств относились к религии с уважением, как президент РФ Владимир Путин, то эскалации не было бы. Кадыров рассказал, что лидер РФ в ходе недавнего визита в Дербент получил Священную книгу и пообещал, что она займёт самое достойное место в Кремле.