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14 октября, 14:22

Кадыров заявил о двойных стандартах Запада из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Запад лицемерно поступает, применяя двойные стандарты к конфликту в Израиле. Его не было бы, если бы лидеры стран трепетно относились к религии, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <…> — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера", — написал Кадыров.

По его словам, если бы главы других государств относились к религии с уважением, как президент РФ Владимир Путин, то эскалации не было бы. Кадыров рассказал, что лидер РФ в ходе недавнего визита в Дербент получил Священную книгу и пообещал, что она займёт самое достойное место в Кремле.

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Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта. В обращении он обратился к мировому сообществу и указал на необходимость принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. По его словам, лидеры мусульманских стран должны создать коалицию и призвать Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

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ТАСС / Елена Афонина

Александра Мышляева
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