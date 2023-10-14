Кадыров заявил о двойных стандартах Запада из-за конфликта Израиля и ХАМАС
Запад лицемерно поступает, применяя двойные стандарты к конфликту в Израиле. Его не было бы, если бы лидеры стран трепетно относились к религии, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
"Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <…> — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера", — написал Кадыров.
По его словам, если бы главы других государств относились к религии с уважением, как президент РФ Владимир Путин, то эскалации не было бы. Кадыров рассказал, что лидер РФ в ходе недавнего визита в Дербент получил Священную книгу и пообещал, что она займёт самое достойное место в Кремле.
Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта. В обращении он обратился к мировому сообществу и указал на необходимость принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. По его словам, лидеры мусульманских стран должны создать коалицию и призвать Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.
ТАСС / Елена Афонина