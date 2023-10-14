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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 15:12
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В G20 призвали полностью выполнить условия РФ по зерновой сделке

Спикеры парламентов государств – членов "Группы двадцати" (G20) призвали в полном объёме выполнить условия Российской Федерации для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в итоговом коммюнике по результатам девятого парламентского саммита организации.

"Призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Чёрном море", сказано в документе.

В связи с этим участники саммита призвали прекратить любые атаки на объекты продовольственной или энергетической инфраструктуры. Кроме того, в коммюнике подчёркивается, что участники высказали "различные мнения" насчёт влияния конфликта на Украине на продовольственную и энергетическую безопасность в мире, как и на стабильность цепочек поставок.

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Владимир Зеленский 13 октября заявил о том, что зерновой коридор необходим Киеву для получения денег на содержание украинской армии. По его словам, сейчас на повестке безопасность альтернативного зернового коридора.

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Юрий Лысенко
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