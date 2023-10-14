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14 октября, 15:27

США ищут варианты не дать Китаю заполучить американские чипы и ИИ-технологии

Axios: США скоро объявят о мерах по ограничению экспорта чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести новые ограничения на продажу чипов и технологий искусственного интеллекта, чтобы не дать Китаю получить их. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена планирует объявить о новых мерах контроля над чипами и оборудованием искусственного интеллекта, которые могут быть проданы Китаю", — говорится в статье.

Белый дом готов принять решение о новых мерах уже в начале предстоящей недели. Так Вашингтон пытается не дать Китаю вырваться вперёд в вопросах наращивания военной мощи. При этом ограничения коснутся не только продажи самих чипов, но и оборудования, на котором они выпускаются.

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Ранее китайская газета Global Times написала, что среди американской элиты распространяется идея о возможной ядерной войне одновременно с Россией и Китаем.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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