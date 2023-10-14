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14 октября, 15:56

Кулеба возмутился, что Германия не чувствует вины перед украинцами за ВОВ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет вызвать чувство вины у немцев перед украинским народом за совершённые ошибки, но Германия, по его словам, упорно не признаёт себя виновницей бед. Об этом он сказал телеканалу "1+1".

"Германия, например, никогда не чувствовала никакой вины перед Украиной <…>. Я не раз довольно в прямолинейной, скажем дипломатически, форме говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной", — пояснил он.

Кулеба добавил, что речь идёт о Первой мировой войне и Великой Отечественной. Он возмутился, что Германия признаёт свою вину лишь перед русскими и евреями, а вот украинцев оставляет в стороне.

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Ранее сообщалось, что 11 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь грубо высказался в отношении союзников. На этот раз досталось его немецкой коллеге Анналене Бербок, которая заявила об отказе Германии поставлять Киеву ракеты Taurus.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / OLEG PETRASYUK

Татьяна Миссуми
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