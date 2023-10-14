Регион

Уведомления отключены

14 октября, 16:22

Лондонский офис Би-би-си облили краской за отказ называть ХАМАС террористами

Неизвестные испачкали красной краской двери и фасад офиса британской телекомпании Би-би-си в Лондоне, потому что её журналисты не называют бойцов ХАМАС террористами. Кадры появились в Сети.

В Лондоне здание Би-би-си облили краской. Видео © Twitter / ALHUSSAM_H

"В последние дни Би-би-си подвергалась критике из-за того, что при освещении войны Израиля и ХАМАС не называла боевиков ХАМАС террористами", пояснили в Sky News.

Сейчас возле Би-би-си несут дежурство полицейские, также выставлены заграждения на подходах к зданию. Ведётся розыск подозреваемых. У полиции есть версия, что инцидент связан с прошедшим неподалёку митингом в поддержку Палестины.

"Искусственный конфликт": Политолог раскрыл, зачем на самом деле Британия помогает Израилю

"Искусственный конфликт": Политолог раскрыл, зачем на самом деле Британия помогает Израилю

Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне. Демонстранты прошли через центр города с баннерами и флагами Палестины. Маршрут пролегал мимо Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Из толпы раздалось несколько нелицеприятных выкриков и в его адрес.

Обложка ©

Twitter / ALHUSSAM_H

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров