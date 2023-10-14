Лондонский офис Би-би-си облили краской за отказ называть ХАМАС террористами

Неизвестные испачкали красной краской двери и фасад офиса британской телекомпании Би-би-си в Лондоне, потому что её журналисты не называют бойцов ХАМАС террористами. Кадры появились в Сети.

В Лондоне здание Би-би-си облили краской. Видео © Twitter / ALHUSSAM_H

"В последние дни Би-би-си подвергалась критике из-за того, что при освещении войны Израиля и ХАМАС не называла боевиков ХАМАС террористами", — пояснили в Sky News.

Сейчас возле Би-би-си несут дежурство полицейские, также выставлены заграждения на подходах к зданию. Ведётся розыск подозреваемых. У полиции есть версия, что инцидент связан с прошедшим неподалёку митингом в поддержку Палестины.