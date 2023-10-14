В Раде рассказали, что Киев теряет надежду на помощь Запада
NYT: В Верховной раде с пессимизмом оценивают перспективы западной поддержки
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько с пессимизмом смотрит на будущее поддержки Киева Западом. Её комментарий приводит издание New York Times.
"Я пессимистична", — сообщила украинская парламентарий.
Свой настрой она объяснила тем, что не видит планирования, без которого невозможны реальные меры поддержки Незалежной. В то же время Украине и её партнёрам нужно решить огромное количество задач по производству оружия, предоставлению экономической помощи, обеспечению инфраструктуры безопасности, а также вопросы, связанные с НАТО.
Сегодня в западных СМИ появился материал о том, что ВСУ находятся на грани провала из-за отсутствия успехов на фронте и уменьшения объёмов западной помощи. Авторы статьи отметили, что, несмотря на "передовое вооружение" от Запада, украинская армия ослабевает с каждым днём.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency