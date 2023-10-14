ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 16:48

В Раде рассказали, что Киев теряет надежду на помощь Запада

NYT: В Верховной раде с пессимизмом оценивают перспективы западной поддержки

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько с пессимизмом смотрит на будущее поддержки Киева Западом. Её комментарий приводит издание New York Times.

"Я пессимистична", сообщила украинская парламентарий.

Свой настрой она объяснила тем, что не видит планирования, без которого невозможны реальные меры поддержки Незалежной. В то же время Украине и её партнёрам нужно решить огромное количество задач по производству оружия, предоставлению экономической помощи, обеспечению инфраструктуры безопасности, а также вопросы, связанные с НАТО.

Кулеба рассказал о звонке Блинкену из-за ухода McDonald's с Украины
Кулеба рассказал о звонке Блинкену из-за ухода McDonald's с Украины

Сегодня в западных СМИ появился материал о том, что ВСУ находятся на грани провала из-за отсутствия успехов на фронте и уменьшения объёмов западной помощи. Авторы статьи отметили, что, несмотря на "передовое вооружение" от Запада, украинская армия ослабевает с каждым днём.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar