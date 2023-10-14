В Раде рассказали, что Киев теряет надежду на помощь Запада

Свой настрой она объяснила тем, что не видит планирования, без которого невозможны реальные меры поддержки Незалежной. В то же время Украине и её партнёрам нужно решить огромное количество задач по производству оружия, предоставлению экономической помощи, обеспечению инфраструктуры безопасности, а также вопросы, связанные с НАТО.