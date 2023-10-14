В коллекторе в Северном Бутове нашли тела двух человек
"360": Тела мужчины и женщины нашли внутри коллектора в Москве
Внутри ливневого коллектора в столичном районе Северное Бутово нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Место ЧП расположено около дома 17 на Старобитцевской улице. К месту происшествия уже приехали бригады медиков и следователи. Согласно предварительной версии, погибшие были лицами без определённого места жительства. Причина их смерти устанавливается.
Ранее в Екатеринбурге обнаружили мёртвой пропавшую 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Её тело нашли в одном из водоёмов.
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