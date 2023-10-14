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14 октября, 17:14

В коллекторе в Северном Бутове нашли тела двух человек

"360": Тела мужчины и женщины нашли внутри коллектора в Москве

Внутри ливневого коллектора в столичном районе Северное Бутово нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Место ЧП расположено около дома 17 на Старобитцевской улице. К месту происшествия уже приехали бригады медиков и следователи. Согласно предварительной версии, погибшие были лицами без определённого места жительства. Причина их смерти устанавливается.

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Юрий Лысенко
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