В коллекторе в Северном Бутове нашли тела двух человек

Внутри ливневого коллектора в столичном районе Северное Бутово нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Место ЧП расположено около дома 17 на Старобитцевской улице. К месту происшествия уже приехали бригады медиков и следователи. Согласно предварительной версии, погибшие были лицами без определённого места жительства. Причина их смерти устанавливается.