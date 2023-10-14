Признавшегося в любви ВСУ петербуржца заключили в СИЗО

Как выяснилось, Пронин 12 октября на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте сделал несколько граффити на зданиях, где текстом и рисунком сердца признался в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины. В ведомстве дополнили, что через день он приобрёл и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56. В сообщении отметили, что петербуржец просил не заключать его под стражу и признался в содеянном.