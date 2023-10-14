Признавшегося в любви ВСУ петербуржца заключили в СИЗО
В Санкт-Петербурге мужчину, признавшегося в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины при помощи рисунков на фасадах зданий, заключили в СИЗО на два месяца, сообщает пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) УК РФ, частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия) УК РФ, до 11.12.2023 года", — сообщила пресс-служба.
Как выяснилось, Пронин 12 октября на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте сделал несколько граффити на зданиях, где текстом и рисунком сердца признался в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины. В ведомстве дополнили, что через день он приобрёл и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56. В сообщении отметили, что петербуржец просил не заключать его под стражу и признался в содеянном.
ТАСС / Пётр Ковалёв