Регион

Уведомления отключены

14 октября, 17:43

Признавшегося в любви ВСУ петербуржца заключили в СИЗО

В Санкт-Петербурге мужчину, признавшегося в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины при помощи рисунков на фасадах зданий, заключили в СИЗО на два месяца, сообщает пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) УК РФ, частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия) УК РФ, до 11.12.2023 года", сообщила пресс-служба.

Как выяснилось, Пронин 12 октября на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте сделал несколько граффити на зданиях, где текстом и рисунком сердца признался в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины. В ведомстве дополнили, что через день он приобрёл и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56. В сообщении отметили, что петербуржец просил не заключать его под стражу и признался в содеянном.

ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины

ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Ранее в Луганской Народной Республике был задержан местный житель, собиравший для украинской стороны данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции и ВС России.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Криминал
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров