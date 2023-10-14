Легковушка загорелась после тарана внедорожника на проспекте Мира в Москве

Внедорожник протаранил легковой автомобиль на проспекте Мира в Москве. В результате удара машина мгновенно воспламенилась. Видеозапись с моментом огненного ДТП опубликовал столичный Дептранс.

На кадрах видно, что автомобиль виновника ДТП едва не перевернулся, но удержал равновесие. Второй машине повезло меньше, так как её сразу же объяло пламя. По данным Дептранса, в настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение по улице затруднено.