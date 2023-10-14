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14 октября, 20:41

Легковушка загорелась после тарана внедорожника на проспекте Мира в Москве

Внедорожник протаранил легковой автомобиль на проспекте Мира в Москве. В результате удара машина мгновенно воспламенилась. Видеозапись с моментом огненного ДТП опубликовал столичный Дептранс.

Легковушка загорелась в Москве после столкновения с внедорожником. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

На кадрах видно, что автомобиль виновника ДТП едва не перевернулся, но удержал равновесие. Второй машине повезло меньше, так как её сразу же объяло пламя. По данным Дептранса, в настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение по улице затруднено.

Легковушка загорелась в Москве после столкновения с внедорожником. Видео © VK / Москва + Подмосковье

На борту самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево произошёл пожар

На борту самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево произошёл пожар

Страшное ДТП двумя днями ранее произошло и на трассе Пермь – Екатеринбург. В одном из повреждённых автомобилей находились четверо игроков футбольного клуба "Уралец ТС". Выжить удалось лишь троим спортсменам.

Обложка ©

VK / Москва + Подмосковье

Илья Пушкарев
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