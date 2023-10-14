Легковушка загорелась после тарана внедорожника на проспекте Мира в Москве
Внедорожник протаранил легковой автомобиль на проспекте Мира в Москве. В результате удара машина мгновенно воспламенилась. Видеозапись с моментом огненного ДТП опубликовал столичный Дептранс.
Легковушка загорелась в Москве после столкновения с внедорожником. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно
На кадрах видно, что автомобиль виновника ДТП едва не перевернулся, но удержал равновесие. Второй машине повезло меньше, так как её сразу же объяло пламя. По данным Дептранса, в настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение по улице затруднено.
Легковушка загорелась в Москве после столкновения с внедорожником. Видео © VK / Москва + Подмосковье
Страшное ДТП двумя днями ранее произошло и на трассе Пермь – Екатеринбург. В одном из повреждённых автомобилей находились четверо игроков футбольного клуба "Уралец ТС". Выжить удалось лишь троим спортсменам.
VK / Москва + Подмосковье