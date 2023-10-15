Десантис словом "проваливайте" призвал изгнать из США людей с "неамериканскими" ценностями

Людям, недовольным политикой Вашингтона, следует "проваливать" из страны, считает губернатор штата Флорида республиканец и кандидат в президенты США Рон Десантис.

"На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится. Вам следует проваливать из этой страны", — заявил он на видео в соцсети Х, показав кадры с поддерживающими ХАМАС демонстрантами.

Он призвал не принимать палестинских беженцев из сектора Газа, так как их мировоззрение отличается от американского. Политик выразил недовольство поведением протестующих, заметив, что "не все они из ХАМАС, но они все придерживаются антисемитских взглядов, никто из них не признает право Израиля на существование".

По словам политика, всех, кто не разделяет американские ценности, следует депортировать. Это относится и к незаконным мигрантам, и к иностранцам, проживающим в Штатах легально.