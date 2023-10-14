Российская авиация уничтожила подземные укрытия и склады боевиков в Сирии

ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам вооружённых формирований в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Как заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, уничтожено более десяти боевиков.

"В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных БПЛА. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооружённых формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", — перечислил офицер.

Он пояснил, что удары нанесены в связи с попытками радикальных формирований атаковать объекты на подконтрольной Правительству Сирии территории с помощью дронов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня.