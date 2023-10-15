90-летний Майкл Кейн уходит из кино, чтобы не играть стариков

Британский актёр Майкл Кейн сообщил, что принял решение уйти из кино. Отправку на пенсию 90-летний кумир обосновал нежеланием играть второстепенные роли пожилых людей.

"Я подумал: у мены были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдёт это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних", — рассказал Кейн в интервью Би-би-си.

Последнюю роль артист исполнил в фильме "Великий беглец", который вышел в прокат 6 октября. Он сыграл реального ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, сбежавшего из дома престарелых для участия в праздновании годовщины Дня высадки в Нормандии.