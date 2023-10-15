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14 октября, 21:38

90-летний Майкл Кейн уходит из кино, чтобы не играть стариков

Британский актёр Майкл Кейн объявил о завершении кинокарьеры

<p>Майкл Кейн. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/156637547@N06/40761377571/in/photolist-256WHrV-2nhPBB8-2741Z5r-eCFPLf-97wbsT-nQvad9-nSmn3X-8VnxGD-8HjRd9-8J4NNN-8aj6S2-8z2N3M-6R6TYx-9GQ66A-9GMcAT-Gwu7tL-cSyPoW-2A39A-6R6TWM-d7mYP7-6z6saG-5aFqWm-6YgKRv-5Vv4hK-5Vvmbk-5VzPoo-5h1XSZ-5VzAHb-5VvhYF-5VzMVu-5VzrGC-5VzJAA-5Vv2P4-5Vvgex-5VvdmK-5VzLks-5VvajV-5Vv8Vt-5VztdC-5VzFww-5VvbKP-5CWAjr-5h6gH5-9MRSb6-baB6fF-9X6fSL-bz8DRH-LctRBZ-KLcSps-35ePd4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BipHoo Company</a></p>

Майкл Кейн. Обложка © Flickr / BipHoo Company

Британский актёр Майкл Кейн сообщил, что принял решение уйти из кино. Отправку на пенсию 90-летний кумир обосновал нежеланием играть второстепенные роли пожилых людей.

"Я подумал: у мены были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдёт это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних", — рассказал Кейн в интервью Би-би-си.

Последнюю роль артист исполнил в фильме "Великий беглец", который вышел в прокат 6 октября. Он сыграл реального ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, сбежавшего из дома престарелых для участия в праздновании годовщины Дня высадки в Нормандии.

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Между тем 68-летний американский актёр Брюс Уиллис разучился говорить на фоне деменции лобно-височного отдела головного мозга. Кроме того, у звезды "Крепкого орешка" участились провалы в памяти.

Илья Пушкарев
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