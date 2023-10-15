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14 октября, 23:39

В Сейме подняли шумиху из-за превращения Польши в "полезного идиота" Украины

Депутат Сейма Каминьский указал на превращение Польши в "полезного идиота" Киева

Польские политики превратили страну в "полезного идиота" Украины, который будет аплодировать Киеву даже в случае дерзости с его стороны. Такой курс противоречит национальным интересам республики, заявил депутат Сейма Кристиан Каминьский.

Парламентарий подчеркнул, что во все времена власти Польши считали своё государство лишь инструментом для расширения влияния Запада в Восточной Европе. Так произошло и с Незалежной, которую Варшава активно поддерживала, получив в ответ лишь наглые выходки Владимира Зеленского.

"Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле", — возмутился Каминьский в авторской статье для издания Myśl Polska.

Польша обиделась на Украину из-за общения с ЕС

Польша обиделась на Украину из-за общения с ЕС

А ранее Украину припугнули требованием вернуть все средства, потраченные Польшей на Киев. По словам кандидата в депутаты Сейма Анны Брылки, речь идёт о примерно 100 миллиардах злотых (свыше двух триллионов рублей).

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ТАСС / EPA / Andrzej Grygiel

Илья Пушкарев
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