Польша обиделась на Украину из-за общения с ЕС

Польские чиновники недовольны "самостоятельностью" Украины. Им не нравится, что Киев сам ведёт переговоры с Евросоюзом, ни во что не ставя Варшаву, пишет Japan Times.

"Некоторые польские чиновники смотрят на это (отношения с Незалежной. — Прим. Лайфа), как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством", — отметил директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.

При этом он не исключил, что напряжённые отношения между странами могут грозить большой проблемой для США, для которых партнёрство Киева и Варшавы представляется важным элементом системы безопасности в Европе. Вместе с тем глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас назвал контрпродуктивным участие Польши в украинско-европейских отношениях из-за низкого влияния в ЕС. Чтобы вести дела с Западом, Киеву больше не нужна Варшава, подчеркнул он.