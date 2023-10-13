Польша обиделась на Украину из-за общения с ЕС
Japan Times: Польша недовольна общением Украины с ЕС в обход страны
Польские чиновники недовольны "самостоятельностью" Украины. Им не нравится, что Киев сам ведёт переговоры с Евросоюзом, ни во что не ставя Варшаву, пишет Japan Times.
"Некоторые польские чиновники смотрят на это (отношения с Незалежной. — Прим. Лайфа), как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством", — отметил директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.
При этом он не исключил, что напряжённые отношения между странами могут грозить большой проблемой для США, для которых партнёрство Киева и Варшавы представляется важным элементом системы безопасности в Европе. Вместе с тем глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас назвал контрпродуктивным участие Польши в украинско-европейских отношениях из-за низкого влияния в ЕС. Чтобы вести дела с Западом, Киеву больше не нужна Варшава, подчеркнул он.
Напомним, отношения между Польшей и Украиной начали ухудшаться после решения Киева судиться с соседней республикой из-за эмбарго на зерновые поставки. В результате польский президент Анджей Дуда призвал украинские власти помнить о том, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ, а после даже отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. Теперь в Польше всячески критикуют Киев, а недавно журнал Myśl Polska сравнил их отношения с ситуацией в ресторане: Варшава — это человек, который обязался оплатить счёт гостей за другим столиком, не глядя на цены.
Shutterstock