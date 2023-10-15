Киев выразил Израилю протест из-за внезапного отзыва разрешения на выход иностранцев из Газы

Находящиеся в секторе Газа граждане Украины и другие иностранцы не смогли пересечь границу с Египтом, так как Израиль внезапно отозвал разрешение на эвакуацию. На ситуацию пожаловался уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен объяснил, что днём ранее Израиль одобрил переход мирных граждан в безопасную зону, подкрепив своё согласие документально. Беженцы должны были попасть в соседний Египет через пункт Рафах.

"Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", — заявил Лубинец "Украинской правде", добавив, что Киев отреагировал на инцидент нотой протеста.