Киев выразил Израилю протест из-за внезапного отзыва разрешения на выход иностранцев из Газы
Омбудсмен Украины Лубинец: Израиль внезапно отменил эвакуацию из Газы в Египет
Находящиеся в секторе Газа граждане Украины и другие иностранцы не смогли пересечь границу с Египтом, так как Израиль внезапно отозвал разрешение на эвакуацию. На ситуацию пожаловался уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен объяснил, что днём ранее Израиль одобрил переход мирных граждан в безопасную зону, подкрепив своё согласие документально. Беженцы должны были попасть в соседний Египет через пункт Рафах.
"Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", — заявил Лубинец "Украинской правде", добавив, что Киев отреагировал на инцидент нотой протеста.
Между тем эвакуация украинцев из самого Израиля идёт полным ходом. Так, в субботу страну покинул первый рейс с гражданами Незалежной на борту. Самолёт доставил их в Румынию.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER