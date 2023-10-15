Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля в Румынию
Первый эвакуационный рейс с украинскими гражданами на борту вылетел из Израиля. Он доставит граждан Незалежной в Румынию, сообщил спикер Министерства иностранных дел страны Олег Николенко в социальной сети.
"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", — уточнил представитель МИД.
По его словам, следующий самолёт с украинцами должен вылететь 15 октября. Его пункт назначения — румынский город Клуж.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи", а страна перешла в состояние войны. Стороны несут большие потери. По данным Минздрава Палестины, от израильских ударов уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС.
Flickr / fabcom