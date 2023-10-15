Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля в Румынию

Первый эвакуационный рейс с украинскими гражданами на борту вылетел из Израиля. Он доставит граждан Незалежной в Румынию, сообщил спикер Министерства иностранных дел страны Олег Николенко в социальной сети.

"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", — уточнил представитель МИД.