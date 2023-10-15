В Хабаровском крае скорая с пациенткой врезалась во внедорожник и опрокинулась

В Комсомольске-на-Амуре 14 октября произошло серьёзное ДТП с участием скорой и автомобиля Toyota Land Cruiser, два человека пострадали. Об этом сообщила Прокуратура Хабаровского края.

Место ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

По информации ведомства, на улице Ленина спецавтомобиль врезался во внедорожник и опрокинулся на бок. Пожилая пациентка, которую везли в больницу, получила травму позвоночника. Также пострадала фельдшер. Женщинам оказывается медицинская помощь. Прокуратура контролирует проверку, организованную правоохранительными органами.