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15 октября, 03:53

В Венгрии признали неспособность санкций поставить Россию "на колени"

<p>Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Szijjártó Péter</p>

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Szijjártó Péter

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции вопреки ожиданиям Евросоюза не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию кризиса на Украине.

"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось", — поделился рассуждениями Сийярто с РИА "Новости".

По словам главы МИД Венгрии, в настоящее время вопрос рестрикций в отношении Москвы никак не обсуждается в Европейском союзе.

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Андрей Бражников
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