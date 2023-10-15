В Венгрии признали неспособность санкций поставить Россию "на колени"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции вопреки ожиданиям Евросоюза не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию кризиса на Украине.

"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось", — поделился рассуждениями Сийярто с РИА "Новости".