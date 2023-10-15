Доктор Мясников советует грецкие орехи против деменции, а миндаль — для сердца

Людям, страдающим атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень полезно употреблять орехи. А для профилактики приобретённого слабоумия, или деменции, лучшим орехом является грецкий. Об этом в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1" заявил врач-кардиолог, радио- и телеведущий, общественный деятель Александр Мясников.

"Грецкий орех не зря похож на мозг. <...> Он содержит полезные растительные жиры, которые снижают уровень холестерина", — объяснил теледоктор, упомянув про содержание в продукте растительного белка, благотворно влияющего на мозговую деятельность.

По его словам, орехи в принципе являются одним из самых полезных природных продуктов. К примеру, миндаль полезен для сердечно-сосудистой системы. Из-за калорийности, однако, в день Мясников рекомендует съедать не более 50 граммов орехов, причём без обжарки и добавления соли. Только в этом случае они послужат во благо организму.