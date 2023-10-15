"Позорный" отголосок провального наступления ВСУ может докатиться до США
Экс-советник Буша предрёк падение рейтинга Байдена из-за провала наступления ВСУ
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Провал контрнаступления ВСУ, на которое администрация президента США Джо Байдена возлагала столько надежд, может обернуться падением рейтинга американского лидера. Неутешительным прогнозом поделился бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.
По его оценке, внешняя политика Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей. Начало также не выдалось, заметил Уитон. Он напомнил, что президентство Байдена стартовало с "унизительного" ухода США из Афганистана.
"Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — обратил внимание Уитон.
Он указал и на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. Дело в том, что американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса, уверен экс-советник Буша.
К слову, в самом Киеве винят в своих провалах США и союзников. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. По его словам, из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".