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15 октября, 04:31

"Позорный" отголосок провального наступления ВСУ может докатиться до США

Экс-советник Буша предрёк падение рейтинга Байдена из-за провала наступления ВСУ

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker

Провал контрнаступления ВСУ, на которое администрация президента США Джо Байдена возлагала столько надежд, может обернуться падением рейтинга американского лидера. Неутешительным прогнозом поделился бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.

По его оценке, внешняя политика Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей. Начало также не выдалось, заметил Уитон. Он напомнил, что президентство Байдена стартовало с "унизительного" ухода США из Афганистана.

"Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — обратил внимание Уитон.

Он указал и на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. Дело в том, что американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса, уверен экс-советник Буша.

В ОП объяснили, зачем офис Зеленского винит Запад в провале контрнаступления

В ОП объяснили, зачем офис Зеленского винит Запад в провале контрнаступления

К слову, в самом Киеве винят в своих провалах США и союзников. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. По его словам, из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".

Андрей Бражников
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