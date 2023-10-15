"Позорный" отголосок провального наступления ВСУ может докатиться до США

Провал контрнаступления ВСУ, на которое администрация президента США Джо Байдена возлагала столько надежд, может обернуться падением рейтинга американского лидера. Неутешительным прогнозом поделился бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.

По его оценке, внешняя политика Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей. Начало также не выдалось, заметил Уитон. Он напомнил, что президентство Байдена стартовало с "унизительного" ухода США из Афганистана.

"Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — обратил внимание Уитон.

Он указал и на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. Дело в том, что американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса, уверен экс-советник Буша.