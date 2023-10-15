В Москве ожидается до 15 градусов тепла и дождь с порывистым ветром

Воскресенье, 15 октября, порадует жителей столицы тёплой погодой, температура воздуха будет в районе +15 °C. Гидрометцентр России прогнозирует облачность с прояснениями, временами небольшой дождь.

В ночь на понедельник синоптики обещают похолодание до +4 °C. Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 м/с, иногда с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление пониженное — 739 мм ртутного столба.