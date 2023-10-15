В Москве ожидается до 15 градусов тепла и дождь с порывистым ветром
Воскресенье, 15 октября, порадует жителей столицы тёплой погодой, температура воздуха будет в районе +15 °C. Гидрометцентр России прогнозирует облачность с прояснениями, временами небольшой дождь.
В ночь на понедельник синоптики обещают похолодание до +4 °C. Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 м/с, иногда с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление пониженное — 739 мм ртутного столба.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территории некоторых российских регионов прогнозируется аномальное тепло. По словам синоптика, бабье лето придёт в субъекты Приволжского федерального округа, на Урал и в Забайкалье.
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