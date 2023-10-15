У Италии появился неожиданный конкурент по объёмам поставок вина в Россию

По итогам января – августа 2023 года Литва, Грузия и Латвия стали крупнейшими поставщиками вина в Россию, отгрузив этого напитка на 317,5 миллиона долларов. При этом Латвия вытеснила из этого списка Италию, чей экспорт сократился на 4% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Уточняется, что за восемь месяцев этого года в РФ импортировано вина более чем на 485 миллионов долларов. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб, на Литву пришлось более четверти данной суммы.

В сравнении с 2022 годом Литва увеличила импорт вина в РФ на 20,6%. Поставки из Грузии выросли на 19,4%, до 112,1 миллиона долларов. Латвия нарастила экспорт данного товара в Россию на 18,5%, до 79,5 миллиона долларов. Импорт вина из Греции в Россию вырос в 3,5 раза, до 461,6 тысячи долларов, из Турции — втрое, до 654,8 тысячи долларов.