Вахтовик отправил найденные в лесу боеприпасы по почте и был задержан на Камчатке

На Камчатке задержали вахтовика, который отправил боеприпасы по почте. Мужчина попался сотрудникам полиции в Петропавловске-Камчатском, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, странная посылка пришла в почтовый магистральный сортировочный центр в городе Елизово. Сотрудники почты просветили коробку интроскопом и обнаружили внутри пять упаковок с патронами. После этого в дело вмешалась полиция. Стражи порядка, отследив посылку, вышли на отправителя. Им оказался 50-летний Сергей З. Он находился на вахтовой смене в посёлке Усть-Камчатск, но постоянно проживает в Алтайском крае.

Во время допроса он сообщил, что нашёл 244 патрона калибра 5,6 мм в лесу неподалёку от места работы и хотел отправить их домой. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, пересылка крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему". Мужчине грозит шесть лет лишения свободы.