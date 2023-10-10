Под Красноярском у ранее судимого мужчины нашли схрон с оружием

У жителя деревни Чулково Красноярского края нашли схрон незарегистрированного оружия. При этом мужчина заявил полицейским, что просто защищался от медведей, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, правоохранители нагрянули к 41-летнему подозреваемому и обнаружили оружие, лицензии на которое у него не было. Мужчина рассказал, что два года назад он купил охолощённый АК-103 в красноярском магазине, чуть позже переделал его в боевой якобы для защиты от диких зверей. Также у него было найдено двухствольное ружьё 16-го калибра ТОЗ БМ, которое мужчина собрал из разных частей. Полицейским задержанный заявил, что это просто наследство от умершего деда.

Ещё один гладкоствол, ИЖ-43М 16-го калибра, подозреваемый купил в 2016 году у незнакомого мужчины. В доме также были обнаружены 258 патронов 16-го калибра и 31 патрон 7,62х39. Известно, что мужчина ранее был несколько раз судим за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Теперь же ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов".