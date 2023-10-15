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15 октября, 06:48

В МИД РФ заявили, что на Корейском полуострове вырос риск ядерного конфликта

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил о том, что на Корейском полуострове резко увеличился риск ядерного конфликта. По его словам, на это в том числе влияет стягивание в регион стратегического потенциала США. О возрастающей опасности говорит и риторика северокорейских официальных лиц, считает дипломат.

Бурмистров указал, что в южнокорейских водах впервые с 1981 года появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Она заходила в южнокорейский порт Пусан в июле. Также участились визиты авианосных ударных групп, полёты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолётов-разведчиков.

"Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР", — сказал Бурмистров в беседе с РИА "Новости".

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В августе министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда её начнет. Бурмистров считает, что риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом конфликте иллюстрирует резко возросшие риски. Их провоцируют США путём стягивания к полуострову средств стратегического потенциала.

Ранее Лайф рассказывал о том, что КНДР обвинила США в систематизации попыток развязать ядерную войну из-за постоянной отправки своих стратегических активов на Корейский полуостров. Об этом заявили в государственном Центральном телеграфном агентстве КНДР из-за прибытия атомного авианосца США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей в южнокорейский порт Пусан.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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